376 млн рублей похитили аферисты у жителей Иркутской области за три месяца

За три месяца текущего года мошенники похитили у жителей Приангарья 376 миллионов рублей. А в прошлом году сибиряки перевели аферистам более двух миллиардов. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.
— Преступники представляются попавшими в беду родственниками, специалистами банка, следователями, оперативниками, прокурорами, работниками сайта Госуслуги, представителями компаний сотовой связи. К сожалению, люди им верят, — говорит Игорь Кобзев.
К примеру, недавно в полицию обратилась 83-летняя жительница Братска. Она потеряла 100 тысяч рублей после общения с аферистами.
— Выяснилось, что 1 апреля пенсионерке позвонил незнакомец и сообщил, что по вине ее внучки пострадал человек. Чтобы решить вопрос с уголовной ответственностью, нужно перевести немалую сумму. Уже через 10 минут на пороге дома стоял курьер. Ему сибирячка отдала все свои сбережения, — говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.