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376 млн рублей похитили аферисты у жителей Иркутской области за три месяца

В 2023 году сибиряки перевели аферистам более двух миллиардов.

Источник: Комсомольская правда

За три месяца текущего года мошенники похитили у жителей Приангарья 376 миллионов рублей. А в прошлом году сибиряки перевели аферистам более двух миллиардов. Об этом сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

— Преступники представляются попавшими в беду родственниками, специалистами банка, следователями, оперативниками, прокурорами, работниками сайта Госуслуги, представителями компаний сотовой связи. К сожалению, люди им верят, — говорит Игорь Кобзев.

К примеру, недавно в полицию обратилась 83-летняя жительница Братска. Она потеряла 100 тысяч рублей после общения с аферистами.

— Выяснилось, что 1 апреля пенсионерке позвонил незнакомец и сообщил, что по вине ее внучки пострадал человек. Чтобы решить вопрос с уголовной ответственностью, нужно перевести немалую сумму. Уже через 10 минут на пороге дома стоял курьер. Ему сибирячка отдала все свои сбережения, — говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.