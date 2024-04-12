376 млн рублей похитили аферисты у жителей Иркутской области за три месяца

— Выяснилось, что 1 апреля пенсионерке позвонил незнакомец и сообщил, что по вине ее внучки пострадал человек. Чтобы решить вопрос с уголовной ответственностью, нужно перевести немалую сумму. Уже через 10 минут на пороге дома стоял курьер. Ему сибирячка отдала все свои сбережения, — говорят в ГУ МВД России по Иркутской области.