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Двух дропперов поймали в Братске

В Братске полиция задержала двух курьеров мошенников.

Источник: РИА "Новости"

Они забрали у 83-летней братчанки 100 тысяч рублей и перевели их аферистам, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Пенсионерка рассказала полицейским, что ей позвонили неизвестные, которые сказали, что по вине её внучки, которая живёт в Москве, пострадал человек. Для избавления внучки от уголовной ответственности нужно перевести крупную сумму денег.

Пенсионерка отдала все свои сбережения прибывшим курьерам. Потом она связалась с родственниками, поняла, что её обманули, и пошла в полицию. Личности курьеров были установлены довольно быстро. Молодых людей задержали. Один из них рассказал, что в интернете ему предложили дополнительный заработок: забрать деньги у клиента и перевести их через банкомат на указанный счёт. В качестве оплаты пообещали 100 тысяч рублей. Молодой человек согласился и взял с собой товарища.

Возбуждено уголовное дело.