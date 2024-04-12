Двух дропперов поймали в Братске

Пенсионерка отдала все свои сбережения прибывшим курьерам. Потом она связалась с родственниками, поняла, что её обманули, и пошла в полицию. Личности курьеров были установлены довольно быстро. Молодых людей задержали. Один из них рассказал, что в интернете ему предложили дополнительный заработок: забрать деньги у клиента и перевести их через банкомат на указанный счёт. В качестве оплаты пообещали 100 тысяч рублей. Молодой человек согласился и взял с собой товарища.