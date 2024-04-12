Житель Канска получил шесть лет колонии строгого режима за сбыт героина

Однако за мужчиной велась оперативная слежка, поэтому его планам не суждено было сбыться. «Рабочий день» завершился уже на второй «закладке». Во время досмотра задержанного сотрудники полиции изъяли 16 свертков с порошкообразным веществом и шприц, наполненный жидкостью. В телефоне мужчины оперативники нашли фото с географическими данными о месте первого тайника с наркотиком. Всего у закладчика изъяли более 10 граммов запрещенного вещества, имевшего в составе героин.