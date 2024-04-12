43-летний житель Канска получил шесть лет колонии строгого режима за сбыт героина. Как рассказали в МВД по Красноярскому краю, наркозакладчик не только хотел подзаработать на распространении запрещенных веществ, но и получить бонус: взять одну порцию себе для употребления.
Однако за мужчиной велась оперативная слежка, поэтому его планам не суждено было сбыться. «Рабочий день» завершился уже на второй «закладке». Во время досмотра задержанного сотрудники полиции изъяли 16 свертков с порошкообразным веществом и шприц, наполненный жидкостью. В телефоне мужчины оперативники нашли фото с географическими данными о месте первого тайника с наркотиком. Всего у закладчика изъяли более 10 граммов запрещенного вещества, имевшего в составе героин.
Мужчина рассказал, что за каждую «закладку» получал 300 рублей, а вещества он приобрел через мессенджер.