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Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.