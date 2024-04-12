«В течение ночи 12 апреля пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Белгородской области», — уточнили в ведомстве.
Над Ростовской и Белгородской областями за ночь сбили пять беспилотников
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над Ростовской и Белгородской областями, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.