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Власти Оренбурга ожидают пик паводка сегодня

Уровень воды в Урале в районе Оренбурга ночью вырос до 1120 см. В результате в городе подтоплены еще 361 дом и 900 приусадебных участков. Об этом сообщил первый замглавы Оренбурга Алексей Кудинов. Пик воды в Урале ожидается сегодня, 12 апреля.

Источник: МЧС РФ

«Уровень воды повышается, и сейчас мы видим уже уровень 1120 см. За ночь было подтоплено фактически еще 900 приусадебных участков и 361 дом», — сообщил замглавы города журналистам (цитата по ТАСС). Из-за подтопления одна школа будет работать дистанционно (лицей № 2), остальные — штатно.

Справка
Оценка ущерба и восстановление жилья. Что обсудили на совещании по паводкам у Путина
<p>Российские власти смогли наладить работу по&nbsp;устранению последствий паводков. К&nbsp;восстановлению жилья после половодья нужно готовиться&nbsp;уже сейчас, обратил внимание на&nbsp;совещании президент России Владимир Путин.</p> <p>С&nbsp;докладом выступили председатель правительственной комиссии, глава МЧС Александр Куренков, глава Минстроя Ирек Файзуллин, губернаторы Курганской, Оренбургской и&nbsp;Тюменской областей Вадим Шумков, Денис Паслер и&nbsp;Александр Моор. По&nbsp;видеосвязи также подключились помощник президента&nbsp;РФ Максим Орешкин и&nbsp;глава Минфина Антон Силуанов.</p> <p>В&nbsp;Орске&nbsp;&mdash; наиболее пострадавшем городе,&nbsp;&mdash; доложил Файзуллин,&nbsp;уже начата работа по&nbsp;оценке ущерба.</p> <p>ТАСС собрал основные тезисы, прозвучавшие на&nbsp;совещании.</p>

Как сообщил замглавы города со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, сегодня, 12 апреля, в Оренбурге будет пик паводка, затем вода будет находиться на одном уровне еще два дня, после чего уровень воды будет падать.

В городе планируют кратковременные отключения электричества из-за подъема воды в Урале. Отключения затронут районы, ограниченные улицами Степана Разина, Уральской, Чкалова, Туркестанской, сообщили в администрации.

Из-за масштабных паводков в Оренбургской области ввели режим ЧС. В зоне подтопления оказалось более 10 тыс. жилых домов. Восстановлению не подлежит 40% затопленных домов. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что потерявшие дома из-за паводков получат сертификаты на покупку нового жилья.