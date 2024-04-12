Власти Оренбурга ожидают пик паводка сегодня

«Уровень воды повышается, и сейчас мы видим уже уровень 1120 см. За ночь было подтоплено фактически еще 900 приусадебных участков и 361 дом», — сообщил замглавы города журналистам (цитата по ТАСС). Из-за подтопления одна школа будет работать дистанционно (лицей № 2), остальные — штатно.
Как сообщил замглавы города со ссылкой на прогноз Гидрометцентра, сегодня, 12 апреля, в Оренбурге будет пик паводка, затем вода будет находиться на одном уровне еще два дня, после чего уровень воды будет падать.
В городе планируют кратковременные отключения электричества из-за подъема воды в Урале. Отключения затронут районы, ограниченные улицами Степана Разина, Уральской, Чкалова, Туркестанской, сообщили в администрации.
Из-за масштабных паводков в Оренбургской области ввели режим ЧС. В зоне подтопления оказалось более 10 тыс. жилых домов. Восстановлению не подлежит 40% затопленных домов. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил, что потерявшие дома из-за паводков получат сертификаты на покупку нового жилья.