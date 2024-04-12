«Попали по чьей-то собаке, очень плакала». Огонь и дым в Обухово

Местные жители прислали видео в редакцию «Фонтанки» и опубликовали в соцсетях. По их словам, пожарные приехали за пять минут. Предположительно, в квартире никого не было, пишут в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».