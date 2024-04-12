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Пожар площадью 100 кв. м потушили ночью в Ростове

Ростовская область, 12 апреля 2024. DON24.RU. Ночью в Ростове потушили пожар в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России. Сообщение о возгорании по адресу: улица Промышленная, 63, поступило на пульт дежурного в 22:39.

На месте огнеборцы выяснили, что пламя охватило около 100 кв. м. Около 30 человек на семи спецмашинах к 23:40 остановили распространение пламени. В 00:43 пришло сообщение о ликвидации пожара.

Как уточнили в ведомстве, обошлось без пострадавших.

пожары
МЧС