На Сахалине оставивший место службы в ДНР военный получил восемь лет колонии

В сентябре 2022 года, незадолго до начала частичной мобилизации в России, Госдума приняла поправки, ужесточающие ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации, военного положения и в условиях ведения боевых действий. За самовольное оставление части военнослужащим грозит наказание до десяти лет лишения свободы.