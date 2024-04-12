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На Сахалине оставивший место службы в ДНР военный получил восемь лет колонии

Южно-Сахалинский гарнизонный суд приговорил военнослужащего, самовольно оставившего место службы в ДНР, к восьми годам колонии. В феврале 2023 года мужчина оставил расположения подразделения, и вернулся туда только через год. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Источник: AP 2023

26 февраля 2023 года военнослужащий оставил расположение подразделения воинской части в Донецкой Народной республике и уехал домой на Сахалин. В пункт постоянной дислокации части он снова прибыл 6 февраля 2024 года.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о самовольном оставлении части в период мобилизации, военного положения и условиях ведения боевых действий (ч. 5 ст. 337 УК РФ). Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В этом месяце в Забайкалье военного приговорили к двум годам колонии-поселения за отказ ехать на фронт. Мужчина дважды отказался выполнять приказ командира и ехать в командировку в зону боевых действий на Украине.

В сентябре 2022 года, незадолго до начала частичной мобилизации в России, Госдума приняла поправки, ужесточающие ответственность за самовольное оставление части в период мобилизации, военного положения и в условиях ведения боевых действий. За самовольное оставление части военнослужащим грозит наказание до десяти лет лишения свободы.