В аэропорту Сочи экипаж самолета «Уральских авиалиний» подрался с пассажирами

О конфликте на борту сообщали очевидцы в соцсетях. Вылет рейса Сочи — Москва задержали на 1,5 часа из-за выявившейся неисправности, позже на борту отключили кондиционеры. Из-за духоты в салоне несколько пассажиров попытались выйти на улицу, но экипаж судна отказался их выпускать. Очевидцы сообщают, что когда одному мужчине стало плохо, и он попросил у проводника воды, стюард бросил в него бутылку. В ответ на это пожилой пассажир ударил члена экипажа по лицу.
В пресс-службе «Уральских авиалиний» СМИ заявили, что кондиционер отключили из-за сбоя компьютера и необходимости перезагрузки всей электронной системы. В компании отметили, что людей не выпускали, чтобы сократить время задержки, а комментировать действия экипажа отказались.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о защите прав потребителей (пассажиров), а также действиям экипажа воздушного судна, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в Уральской транспортной прокуратуре.