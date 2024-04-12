В аэропорту Сочи экипаж самолета «Уральских авиалиний» подрался с пассажирами

О конфликте на борту сообщали очевидцы в соцсетях. Вылет рейса Сочи — Москва задержали на 1,5 часа из-за выявившейся неисправности, позже на борту отключили кондиционеры. Из-за духоты в салоне несколько пассажиров попытались выйти на улицу, но экипаж судна отказался их выпускать. Очевидцы сообщают, что когда одному мужчине стало плохо, и он попросил у проводника воды, стюард бросил в него бутылку. В ответ на это пожилой пассажир ударил члена экипажа по лицу.