Дарем
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агрессивный голый мужчина нападал на людей в Советском районе Красноярска

Полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД

В Советском районе Красноярска агрессивный голый мужчина нападал на людей. Полиция проводит проверку.

В дежурную часть МВД поступило сообщение, что на улице Алексеева возле гаражного массива разгуливает агрессивный голый мужчина и нападает на людей. На месте оказался сотрудник частного охранного предприятия, который остановил и удерживал мужчину до приезда Росгвардии.

Правоохранители передали дебошира бригаде скорой помощи.

Как сообщают в пресс-службе МВД, по факту этого инцидента полиция проводит проверку.