Агрессивный голый мужчина нападал на людей в Советском районе Красноярска

В Советском районе Красноярска агрессивный голый мужчина нападал на людей. Полиция проводит проверку.
В дежурную часть МВД поступило сообщение, что на улице Алексеева возле гаражного массива разгуливает агрессивный голый мужчина и нападает на людей. На месте оказался сотрудник частного охранного предприятия, который остановил и удерживал мужчину до приезда Росгвардии.
Правоохранители передали дебошира бригаде скорой помощи.
Как сообщают в пресс-службе МВД, по факту этого инцидента полиция проводит проверку.