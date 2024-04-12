Агрессивный голый мужчина нападал на людей в Советском районе Красноярска

В дежурную часть МВД поступило сообщение, что на улице Алексеева возле гаражного массива разгуливает агрессивный голый мужчина и нападает на людей. На месте оказался сотрудник частного охранного предприятия, который остановил и удерживал мужчину до приезда Росгвардии.