В Самаре нашли и наказали автомобилиста, который ездил по площади Куйбышева

В Самаре водитель ВАЗ 21101 решил проехаться по площади Куйбышева. Возмутившиеся очевидцы стали делиться кадрами в социальных сетях. Полицейские установили личность и задержали нарушителя ПДД.
— Было установлено, что данным автомобилем управлял 38-летний житель Кошкинского района Самарской области, — сообщил городской отдел ГИБДД.
Автомобилист пояснил, что вечером 7 апреля действительно ехал по площади Куйбышева, где действует знак «Пешеходная зона». Самарец полностью признал свою вину и пообещал, впредь не допускать подобных нарушений. Мужчину привлекли к административной ответственности.
Напомним, 14 апреля в центре Самары перекроют четыре улицы. Причина — проведение традиционного легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики. Также из-за спортивного мероприятия скорректируют движение некоторых автобусов.