В Самаре нашли и наказали автомобилиста, который ездил по площади Куйбышева

Автомобилист пояснил, что вечером 7 апреля действительно ехал по площади Куйбышева, где действует знак «Пешеходная зона». Самарец полностью признал свою вину и пообещал, впредь не допускать подобных нарушений. Мужчину привлекли к административной ответственности.