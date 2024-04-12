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В Самаре нашли и наказали автомобилиста, который ездил по площади Куйбышева

Водителя вазовской легковушки наказали за езду по пешеходной зоне в Самаре.

Источник: соцсети

В Самаре водитель ВАЗ 21101 решил проехаться по площади Куйбышева. Возмутившиеся очевидцы стали делиться кадрами в социальных сетях. Полицейские установили личность и задержали нарушителя ПДД.

— Было установлено, что данным автомобилем управлял 38-летний житель Кошкинского района Самарской области, — сообщил городской отдел ГИБДД.

Автомобилист пояснил, что вечером 7 апреля действительно ехал по площади Куйбышева, где действует знак «Пешеходная зона». Самарец полностью признал свою вину и пообещал, впредь не допускать подобных нарушений. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Напомним, 14 апреля в центре Самары перекроют четыре улицы. Причина — проведение традиционного легкоатлетического забега, посвященного Дню космонавтики. Также из-за спортивного мероприятия скорректируют движение некоторых автобусов.

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