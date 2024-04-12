МЧС сообщило о сотнях затопленных домов в Курганской области

По состоянию на 12 апреля дома затоплены в девяти населенных пунктах четырех муниципальных округов (Звериноголовском, Целинном, Притобольном и Каргапольском). За сутки в трех населенных пунктах вода ушла с 12 приусадебных участков и одного участка дороги.
В Курганской области действует режим ЧС областного масштаба. МЧС прогнозирует затопления 62 населенных пункта, 4,3 тыс. домов, 5,5 тыс. приусадебных участков, 600 дачных участков. В зоне затопления могут оказаться 18 тыс. человек.
Самая сложная ситуация с паводками в Оренбургской области. За ночь вода в Урале в районе Оренбурга 1 120 см. Только за ночь были затоплены еще 361 дом и 900 приусадебных участков. В регионе действует режим ЧС федерального масштаба.