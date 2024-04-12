МЧС сообщило о сотнях затопленных домов в Курганской области

Паводки затопили в Курганской области 205 жилых домов, 320 приусадебных участков, один низководный мост и семь участков автомобильных дорог. Об этом сообщает местное управление МЧС. Уровень воды в Тоболе в Кургане вырос на 10 см за 12 часов, до 399 см.