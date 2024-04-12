«В 22.50 был единичный прилет в Харькове, слышно было в стороне населенного пункта Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. По сообщениям сопротивления, именно в ту стороны передвигают военную технику, предназначенную для ЛБС, на белгородском направлении», — сказал собеседник агентства.
ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье
ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Вооруженные сил России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.