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ВС России ударили по пригороду Харькова, сообщило подполье

ДОНЕЦК, 12 апр — РИА Новости. Вооруженные сил России ударили по району села Циркуны, северо-восточного пригорода Харькова, куда перебросили военную технику, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Источник: © РИА Новости

«В 22.50 был единичный прилет в Харькове, слышно было в стороне населенного пункта Циркуны, северо-восточный пригород Харькова. По сообщениям сопротивления, именно в ту стороны передвигают военную технику, предназначенную для ЛБС, на белгородском направлении», — сказал собеседник агентства.