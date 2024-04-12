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В Екатеринбурге загорелся автосервис на Вторчермете

Дым окутал Вторчермет из-за пожара в автосервисе.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге район Вторчермет окутан дымом. Причиной тому стал пожар в автосервисе на улице Титова. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 9:41. На место незамедлительно выехали спасатели. Они установили, что очагом возгорания стал автосервис.

— По оперативной информации площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, — рассказали в МЧС региона.

На данный момент спасатели борются с огнем, стараются локализовать очаг возгорания. Информации о пострадавших в ЧП не поступало. На месте пожара работают шесть единиц спецтехники и 16 человек личного состава.

Ранее в Екатеринбурге загорелся СНТ «Гранит». Огонь охватил 300 квадратных метров. Пострадал один человек.

пожары
МЧС