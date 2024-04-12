В Екатеринбурге загорелся автосервис на Вторчермете

В Екатеринбурге район Вторчермет окутан дымом. Причиной тому стал пожар в автосервисе на улице Титова. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в 9:41. На место незамедлительно выехали спасатели. Они установили, что очагом возгорания стал автосервис.
— По оперативной информации площадь возгорания составляет 400 квадратных метров, — рассказали в МЧС региона.
На данный момент спасатели борются с огнем, стараются локализовать очаг возгорания. Информации о пострадавших в ЧП не поступало. На месте пожара работают шесть единиц спецтехники и 16 человек личного состава.
Ранее в Екатеринбурге загорелся СНТ «Гранит». Огонь охватил 300 квадратных метров. Пострадал один человек.