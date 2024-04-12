Дарем
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области спасатели сняли со льдины полсотни рыбаков

ЧЕЛЯБИНСК, 12 апреля, ФедералПресс. 53 рыбака потерпели бедствие на озере Куракли-Маян в Кунашакском районе Челябинской области. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина шириной в 30 метров. Сотрудники МЧС всю ночь вывозили мужчин в лодках небольшими партиями.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«С помощью альпинистского снаряжения от берега ко льдине была налажена веревочная переправа, по которой на лодке переправляли людей с имуществом на сушу. В это время другой группой были организованы поисковые работы на рыхлом льду акватории озера. Спасатели ходили и собирали беспечных рыбаков прямо из палаток», ­- рассказали в региональном управлении МЧС.

В итоге при ЧП никто не пострадал. Спасатели проверили все камышовые участки в поисках оставшихся рыбаков. При этом были задействованы беспилотники.

Само озеро пользуется большой популярностью у рыбаков. Поэтому, несмотря на опасность, которую таит тонкий лед, многие приезжают с ночевкой.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, какой штраф грозит челябинским рыбакам за выход на лед. Несмотря на тонкий лед, многие из них не спешат заканчивать рыбалку, что чревато трагедией.

МЧС