В Челябинской области спасатели сняли со льдины полсотни рыбаков

«С помощью альпинистского снаряжения от берега ко льдине была налажена веревочная переправа, по которой на лодке переправляли людей с имуществом на сушу. В это время другой группой были организованы поисковые работы на рыхлом льду акватории озера. Спасатели ходили и собирали беспечных рыбаков прямо из палаток», - рассказали в региональном управлении МЧС.
В итоге при ЧП никто не пострадал. Спасатели проверили все камышовые участки в поисках оставшихся рыбаков. При этом были задействованы беспилотники.
Само озеро пользуется большой популярностью у рыбаков. Поэтому, несмотря на опасность, которую таит тонкий лед, многие приезжают с ночевкой.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, какой штраф грозит челябинским рыбакам за выход на лед. Несмотря на тонкий лед, многие из них не спешат заканчивать рыбалку, что чревато трагедией.