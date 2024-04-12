В Челябинской области спасатели сняли со льдины полсотни рыбаков

«С помощью альпинистского снаряжения от берега ко льдине была налажена веревочная переправа, по которой на лодке переправляли людей с имуществом на сушу. В это время другой группой были организованы поисковые работы на рыхлом льду акватории озера. Спасатели ходили и собирали беспечных рыбаков прямо из палаток», ­- рассказали в региональном управлении МЧС.