По дороге в Ростов погиб адвокат, защищавший в суде маньяка Чикатило

Защитником Андрея Чикатило Марат Хабибулин был в 1992 году. В судебном процессе адвокат работал по назначению, так как своего защитника у маньяка не было. Чикатило убил больше 50 человек в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае и Узбекистане. Его приговорили к высшей мере наказания. Казнили маньяка в 1994 году в Новочеркасске.