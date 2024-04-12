По дороге в Ростов погиб адвокат, защищавший в суде маньяка Чикатило

«Юрист “Феникса”, специалист по правовым проблемам в области психиатрии и наркологии, Марат Заидович был профессионалом высочайшего класса, вдумчивым и неравнодушным юристом. Его квалифицированная помощь в сложных юридических и правовых ситуациях помогла многим людям. Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение закону. Марат Заидович всегда жил с полной самоотдачей, и невозможно поверить, что его больше нет!» — говорится в сообщении.
Сотрудники клиники выразили соболезнования родным и близким погибшего.
Как сообщает «Царьград», предположительно, Хабибулин погиб в ДТП по дороге из ЛНР в Ростов. Еще одна версия — проблемы со здоровьем. Известно, что родственники погибшего сегодня выехали на место трагедии.
Защитником Андрея Чикатило Марат Хабибулин был в 1992 году. В судебном процессе адвокат работал по назначению, так как своего защитника у маньяка не было. Чикатило убил больше 50 человек в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае и Узбекистане. Его приговорили к высшей мере наказания. Казнили маньяка в 1994 году в Новочеркасске.