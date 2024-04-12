В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнего велосипедиста

ДТП произошло около шести часов вечера в четверг, 11 апреля, у дома № 10 на улице Салютной..
— Водитель автомобиля Skoda совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, — прокомментировали в ГИБДД. — Мальчику 2017 года рождения оказана медицинская помощь.
На записи с уличных камер наблюдения видно, как Skoda остановилась перед пешеходным переходом. После того, как люди прошли, она начала движение, но вдруг слева на «зебру» друг за другом выехали два велосипедиста. Иномарка затормозила, пропустила одного из них и двинулась дальше. В этот момент второй велосипедист — шестилетний мальчик — попытался объехать машину спереди и попал под колёса. Вероятно, водитель не заметил его.
Похожая авария произошла накануне в челябинском микрорайоне Тополиная аллея. Водитель Opel сбил велосипедиста на пешеходном переходе. Момент ДТП зафиксировала камера уличного наблюдения.