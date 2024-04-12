В Челябинске водитель иномарки сбил шестилетнего велосипедиста

На записи с уличных камер наблюдения видно, как Skoda остановилась перед пешеходным переходом. После того, как люди прошли, она начала движение, но вдруг слева на «зебру» друг за другом выехали два велосипедиста. Иномарка затормозила, пропустила одного из них и двинулась дальше. В этот момент второй велосипедист — шестилетний мальчик — попытался объехать машину спереди и попал под колёса. Вероятно, водитель не заметил его.