Мошенники добрались до акима Алматинской области

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды 11 апреля 2024 года на своей странице в Instagram* сделал важное заявление. Обращение было адресовано казахстанцам, которые якобы получают сообщения от него. А 4 апреля аким Павлодарской области Асаин Байханов поделился с подписчиками предупреждением о мошенниках.