Воронежцев вновь предупредили об опасном сливочном масле

Санврачи выяснили, что сладко-сливочное несолёное масло «Крестьянское» от якобы компании «Молочный ручей» Оренбургской области — подделка. Производство должно находиться в Центральном переулке села Октябрьское. Однако по данному адресу молочного производства санврачи не обнаружили. Это значит, что нельзя точно сказать, где и в каких условиях произвели масло. Такое продукт может быть потенциально опасным для здоровья.