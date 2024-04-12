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Воронежцев вновь предупредили об опасном сливочном масле

К такому выводу пришли санврачи после расследования.

Источник: Freepik

Воронежцев предупредили об опасном сливочном масле, которое может появиться на полках магазинов, данные Роспотребнадзора.

Санврачи выяснили, что сладко-сливочное несолёное масло «Крестьянское» от якобы компании «Молочный ручей» Оренбургской области — подделка. Производство должно находиться в Центральном переулке села Октябрьское. Однако по данному адресу молочного производства санврачи не обнаружили. Это значит, что нельзя точно сказать, где и в каких условиях произвели масло. Такое продукт может быть потенциально опасным для здоровья.

Сотрудники Роспотребнадзора попросили воронежцев сообщать о появлении этого продукта в местных магазинах.

торговля
Роспотребнадзор