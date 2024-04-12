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Воровал миллионами: в Алматы осудили грузчика аэропорта

Злоумышленник предпочитал орудовать на рейсах к курортные заграничные города.

АСТАНА, 12 апр — Sputnik. В Алматы вынесли приговор грузчику аэропорта, похитившему более 7 миллионов тенге, сообщает Polisia.kz.

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«Пресечена преступная деятельность 29-летнего гражданина, который занимался неоднократным хищением чужого имущества по международным направлениям “Алматы — Дубай”, “Алматы — Прага” и “Алматы — Гонконг”, — говорится в сообщении.

По данным полиции, задержанный работал грузчиком склада временного хранения аэропорта, и в период с января по март 2024 года совершал кражи на общую сумму 7,6 миллиона тенге.

В Алматы задержали мужчину, разыскиваемого за особо тяжкие с 2013 года.

«Проведено досудебное расследование в ускоренном порядке, в ходе которого изъяты вещественные доказательства. Приговором суда правонарушитель признан виновным по всем тяжким фактам и осужден к 3,6 годам», — отметили в ведомстве.

В свою очередь, стражи порядка напоминают гражданам быть бдительными, принимать меры предосторожности, и в случае кражи незамедлительно обращаться в полицию.