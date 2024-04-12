Лазурный автобус влетел в пешеходную галерею в Петербурге

ДТП с лазурным автобусом произошло в Петроградском районе Петербурга. Общественный транспорт влетел в пешеходную галерею у дома 53 на Пионерской улице и буквально повис на ограждении. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако досталось самой машине — у нее разбито лобовое стекло. Об этом сообщили очевидцы утром 12 апреля в Telegram-канале «ЧП ПИТЕР».