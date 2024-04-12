Лазурный автобус влетел в пешеходную галерею в Петербурге

ДТП с лазурным автобусом произошло в Петроградском районе Петербурга. Общественный транспорт влетел в пешеходную галерею у дома 53 на Пионерской улице и буквально повис на ограждении. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Однако досталось самой машине — у нее разбито лобовое стекло. Об этом сообщили очевидцы утром 12 апреля в Telegram-канале «ЧП ПИТЕР».
— Лазурному автобусу удалось съехать самостоятельно. По предварительным данным, пассажиров в момент ДТП в салоне не было. Никто не пострадал, — указывает автор поста.
Почему водитель не заметил пешеходную галерею, и как тяжелый транспорт смог забраться и повиснуть на довольно высоком ограждении, остается загадкой.
Ранее SPB.KP.RU писал, что иномарка наехала на восьмилетнего мальчика на велосипеде на Разъезжей улице. Школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Полиция по данному факту начала проверку.