Предупреждение от синоптиков: еще в трех регионах возможны подтопления

По словам пресс-секретаря «Казгидромет» Алины Исмагуловой, атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды. Так, на большей части Казахстана пройдут дожди, на юге, юго-востоке страны — сильные дожди, в горных районах осадки в виде дождя и снега, на востоке и в центре республики прогнозируются осадки — в виде дождя и снега. Кроме того, по Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на севере и востоке гололед, на юге, юго-востоке грозы, на юго-западе-днем пыльная буря.
В Жетысуской области в Алакольском. районе ожидается ветер, временами с порывами до 30 м/с и более.
«За прошлые сутки выпущено пять гидрологических штормовых предупреждений по Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Северно-Казахстанской области. В Туркестанской области и Жабылской с 12 по 14 апреля ожидается формирование склонного стока и подъема уровня воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог. В горных районах Алматинской области с 12 апреля и прилегающей территории города Алматы ожидается формирование склонного стока, подъема уровня воды на реках и при этом возможны разливы и подтопления», — сообщила Алина Исмагулова.
В Северо-Казахстанской области в связи с осадками в виде дождя и снега в Кызылжарском районе и Петропавловске с 12 по 14 апреля ожидается резкое повышение уровня воды на реке Есиль до критических отметок, возможно превышение критических отметок с выходом воды на пойменные участки и прохождением ледохода.
«На гидрологическом посту реки Есиль Петропавловска отмечается повышение уровня воды за сутки на 224 сантиметра. Уровень воды по состоянию на 8:00 утра 11 апреля составил 894 сантиметра, опасный уровень — 980 сантиметров», — добавила Алина Исмагулова.
Отметим, в восьми регионах страны действует 34 ЧС местного масштаба — в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.
Ранее в «КазАвтоЖол» рассказали о ситуации на автодорогах республиканского значения.