Предупреждение от синоптиков: еще в трех регионах возможны подтопления

«За прошлые сутки выпущено пять гидрологических штормовых предупреждений по Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и Северно-Казахстанской области. В Туркестанской области и Жабылской с 12 по 14 апреля ожидается формирование склонного стока и подъема уровня воды на реках. При этом возможны разливы и подтопления автодорог. В горных районах Алматинской области с 12 апреля и прилегающей территории города Алматы ожидается формирование склонного стока, подъема уровня воды на реках и при этом возможны разливы и подтопления», — сообщила Алина Исмагулова.