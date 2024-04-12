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В Алматы мужчина напал на женщину, сидевшую на скамейке (видео)

В Сети распространяется видео, где к женщине, сидящей на скамейке, подходит неизвестный и, вероятно, пытается силой удержать. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Алматы, передает NUR.KZ.

Источник: t.me/kozachkow

На видео, опубликованном в Telegram-канале Kozachkov offside, к женщине, сидящей на скамейке, подходит мужчина. В эту же секунду женщина пытается убежать, но из этого ничего не выходит. Мужчина силой удерживает женщину, дергая за волосы. Действие, как отмечает автор поста, происходило в Алматы 10 апреля. Данный инцидент корреспонденту NUR.KZ прокомментировали в Департаменте полиции мегаполиса.

«По факту нанесения телесных повреждений женщине начато расследование. Мужчина задержан и привлекается к ответственности», — сообщили в ведомстве.