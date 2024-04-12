Паводок угрожает еще одному селу на юге Омской области

Новосанжаровка — не первое село района, куда пришли талые воды. Цветочное и Сибирское особенно пострадали от паводка, в последнем даже подтопило дома, которые оказались в воде. Глава района заявлял, после нескольких дней борьбы с водой уровень пошел на спад. В Русско-Полянском районе введен режим ЧС.