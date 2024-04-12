Паводок угрожает еще одному селу на юге Омской области

Как сообщил глава района Алексей Огорелков, вода вплотную подошла к селу Новосанжаровка одноименного сельского поселения.
«В селе Новосанжаровка два дня вели мониторинг паводковой ситуации. Приняли решение в связи с повышением уровня воды необходимо усилить дамбу вокруг села. Сейчас экскаватором ведутся земляные работы, делаются водоотводные траншеи, повышается дамба», — сообщил Огорелков на фоне работающей техники.
Новосанжаровка — не первое село района, куда пришли талые воды. Цветочное и Сибирское особенно пострадали от паводка, в последнем даже подтопило дома, которые оказались в воде. Глава района заявлял, после нескольких дней борьбы с водой уровень пошел на спад. В Русско-Полянском районе введен режим ЧС.
Также сообщения о паводке поступали из Москаленского, Одесского, Омского районов.