Ученик упал, потерял сознание и умер в Актобе

Напомним, в декабре 2023 года в одной из школ Актобе случилась трагедия. Скончался ученик 7 класса. Мальчику было 13 лет. Он ударился об угол стола. Был доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. На момент осмотра пульсация на сонной артерии отсутствовала, артериальное давление не определялось, сознания не было. Спасти его не удалось. В январе этого года в одной из школ Шымкента восьмиклассник потерял сознание во время урока физкультуры и скончался до приезда бригады экстренной скорой помощи.