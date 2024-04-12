В Омске вынесли приговор участникам ОПГ за инсценировку 19 дорожных происшествий

Лидера ОПГ приговорили к трём с половиной годам лишения свободы.
Собрал преступную группу 21-летний омич. Они приобретали машины, оформляли страховые полисы, а затем — инсценировали ДТП.
«Каждое преступление участники группы тщательно разрабатывали, подбирая автомобили в целях извлечения максимальной прибыли», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
С декабря 2016-го по март 2019-го они инсценировали 19 ДТП. Общая сумма ущерба — около 2,3 миллиона рублей.
Главаря отправили в колонию общего режима на три с половиной года, наиболее активного участника группы — на 3 года и 3 месяца.
Ещё четыре сообщника получили от 1 года 4 месяцев до двух с половиной лет условно. Остальным участникам преступной группы назначено наказание, не связанное с лишением свободы.