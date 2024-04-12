Дарем
+15°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске вынесли приговор участникам ОПГ за инсценировку 19 дорожных происшествий

В Омске вынесли приговор участникам преступной группы за инсценировку 19 ДТП.

Лидера ОПГ приговорили к трём с половиной годам лишения свободы.

Собрал преступную группу 21-летний омич. Они приобретали машины, оформляли страховые полисы, а затем — инсценировали ДТП.

«Каждое преступление участники группы тщательно разрабатывали, подбирая автомобили в целях извлечения максимальной прибыли», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

С декабря 2016-го по март 2019-го они инсценировали 19 ДТП. Общая сумма ущерба — около 2,3 миллиона рублей.

Главаря отправили в колонию общего режима на три с половиной года, наиболее активного участника группы — на 3 года и 3 месяца.

Ещё четыре сообщника получили от 1 года 4 месяцев до двух с половиной лет условно. Остальным участникам преступной группы назначено наказание, не связанное с лишением свободы.