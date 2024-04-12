Бывшему замруководителя омского МФЦ вынесли приговор по делу о крупной взятке

В суде установлено, что в ноябре 2022 г. данный гражданин заключил контракты со своим знакомым индивидуальным предпринимателем на выполнение электромонтажных работ и текущего ремонта электрических сетей в одном из филиалов БУ «МФЦ» г. Омска.
Кроме того, в декабре 2022 г. мужчина заключил фиктивный договор с лицом, не осведомленным о его преступных намерениях, на выполнение работ по демонтажу и монтажу сегмента мультисервисной сети в одном из офисов, однако фактически работы были выполнены тем же знакомым.
За указанное содействие в заключении контрактов, беспрепятственный прием и оплату работ предприниматель передал должностному лицу 350 тыс. рублей в качестве взятки.
После получения указанной суммы заместитель руководителя БУ Омской области «МФЦ» был задержан сотрудниками УФСБ России по Омской области. Уголовное дело расследовало СУ СК РФ по Омской области.
Вину в совершении преступления мужчина признал в полном объеме.
Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 2 млн 6 рублей с лишением права в течение 5 лет заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Сохранен арест на его автомобиль до исполнения наказания в виде штрафа, а полученные в качестве взятки 350 тыс. рублей -конфисковать в доход государства.
В прениях сторон государственный обвинитель просил суд назначить виновному наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 3,5 млн руб.
Решение об оспаривании приговора будет принято в установленные законом сроки.