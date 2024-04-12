Бывшему замруководителя омского МФЦ вынесли приговор по делу о крупной взятке

Кроме того, в декабре 2022 г. мужчина заключил фиктивный договор с лицом, не осведомленным о его преступных намерениях, на выполнение работ по демонтажу и монтажу сегмента мультисервисной сети в одном из офисов, однако фактически работы были выполнены тем же знакомым.