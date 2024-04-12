Тело пенсионерки в Татарстане перевозили в морг в ковше трактора

В Рыбно-Слободском районе Татарстана тело умершей 92-летней женщины перевозили в морг в ковше трактора. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.
По данным администрации, женщина скончалась в своем доме в одной из малонаселенных деревень района. Из-за отсутствия нормального доступа к населенному пункту, первый этап перевозки тела до ближайшей асфальтированной дороги осуществлялся с помощью трактора. После этого тело было перемещено в морг уже на автомобиле.
В связи с этим инцидентом, в районной администрации заявили о намерении рассмотреть возможные варианты улучшения транспортной доступности к деревне, где проживают всего 8 человек, чтобы избежать подобных случаев в будущем.
Ранее мы писали, что тело пенсионера обнаружили под окнами многоэтажки в Челнах. Тело обнаружила дочь погибшего.