Тело пенсионерки в Татарстане перевозили в морг в ковше трактора

По данным администрации, женщина скончалась в своем доме в одной из малонаселенных деревень района. Из-за отсутствия нормального доступа к населенному пункту, первый этап перевозки тела до ближайшей асфальтированной дороги осуществлялся с помощью трактора. После этого тело было перемещено в морг уже на автомобиле.