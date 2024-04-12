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Губернатор Ростовской области сделал заявление после ночной атаки БПЛА

Губернатор сделал заявление из-за четырех БПЛА, сбитых в районе Новошахтинска.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что после ночной атаки БПЛА в районе Новошахтинска пострадавших и разрушений не зафиксировали. Информацию по ситуации глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

— В 03:10 объявлили отбой атаки БПЛА. Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника. Предварительно, пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано. Информация уточняется, — сообщил Василий Голубев.

Напомним, губернатор проинформировал о работе противовоздушной обороны в ночь с 11 на 12 апреля, около 2:15, обновленные данные поступили в 3:20. В Минобороны России уточнили, что военные ликвидировали украинские БПЛА самолетного типа.

Напомним, ранее в Ростовской области фиксировали массовые атаки беспилотников. Такие случаи отмечались в ночь на 5 апреля в Морозовском районе и в ночь на 9 марта в Таганроге.