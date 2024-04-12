Дело о подкупе возбудили в отношении депутата Братска и сотрудников алюминиевых заводов

В Иркутской области возбудили уголовные дела в отношении четверых сотрудников алюминиевых заводов Шелехова и Братска о коммерческом подкупе в особо крупных размерах. Среди обвиняемых также депутат гордумы Братска, который является руководителем дирекции литейного производства одного из заводов. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на СУ СК России по региону.
Как сообщает источник, знакомый с ситуаций, задержанным депутатом является Игорь Бобков, кроме этого, речь идет о задержании начальника отдела литья компании РУСАЛ Петре Кузьмине.
С 2016 по 2022 годы руководители дирекций литейных производств и начальники отделов литья на обоих заводах незаконно получали от 400 тысяч до 7 млн рублей от коммерческих организаций. Сотрудники заводов обеспечивали приоритетную и беспрепятственную поставку сырья для производства алюминия и недопуск к поставке альтернативных поставщиков.
Уголовные дела возбуждены по материалам УЭБиПК ГУ МВД России по региону. В настоящее время следователи проводят обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения. Руководство заводов всесторонне содействует следствию.