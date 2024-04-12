Дело о подкупе возбудили в отношении депутата Братска и сотрудников алюминиевых заводов

В Иркутской области возбудили уголовные дела в отношении четверых сотрудников алюминиевых заводов Шелехова и Братска о коммерческом подкупе в особо крупных размерах. Среди обвиняемых также депутат гордумы Братска, который является руководителем дирекции литейного производства одного из заводов. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на СУ СК России по региону.