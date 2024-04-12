Рыбаков на озере в Челябинской области спасли с помощью дрона и тепловизора

Спасти 53 рыбака на озере в Челябинской области помог дрон, который был оснащен тепловизором. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер во время посещения центра подготовки операторов БПЛА в ЮУрГУ.
— Сегодня проводили оперативку с МЧС, а вчера со льдины спасали рыбаков. — уточнил Алексей Текслер. — Мы покупали для МЧС дроны с тепловизорами. Здорово помогли!
Напомним, рыбаки оказались в ловушке на озере Куракли-Маян. Между льдиной, на которой сидели люди, и берегом из-за таяния льда образовался 30-метровый провал. Спасательная операция длилась до четырех часов ночи.
После рассвета спасатели еще раз осмотрели озеро с помощью беспилотника и убедились, что людей на льду не осталось.