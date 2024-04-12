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В Казани появились первые пострадавшие в ДТП с самокатами

За первую неделю сезона электросамокатов в Казани произошли две аварии с участием данных транспортных средств. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает ГИБДД Казани.

Источник: Коммерсантъ

В прошлом году общее количество аварий с участием электросамокатов составило 34 ДТП. В них пострадали 35 человек, включая 12 детей. В 2022 году количество аварий с участием данного транспорта составило девять. В результате пострадали девять человек, включая двоих несовершеннолетних.

Напомним, сезон электросамокатов стартовал в Казани неделю назад, 5 апреля. Власти города намерены запретить кататься на данном виде транспорта на улицах Баумана, Петербургская, на территории Казанского кремля, в парках «Кырлай» и «Урам», на территории ТЦ «Парк Хаус» и на проезжей части некоторых городских улиц. Кроме того, запрещено передвигаться на самокатах ночью. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.