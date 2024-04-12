В Казани появились первые пострадавшие в ДТП с самокатами

Напомним, сезон электросамокатов стартовал в Казани неделю назад, 5 апреля. Власти города намерены запретить кататься на данном виде транспорта на улицах Баумана, Петербургская, на территории Казанского кремля, в парках «Кырлай» и «Урам», на территории ТЦ «Парк Хаус» и на проезжей части некоторых городских улиц. Кроме того, запрещено передвигаться на самокатах ночью. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.