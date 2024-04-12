Житель Киришей прикурил сигарету от Вечного огня

29-летний мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в сквере Победы. Он был задержан на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под обязательство о явке. Известно, что ранее он был судим за грабеж.
В Киришском районе Ленобласти задержали безработного местного жителя за надругательство над местом воинского захоронения.
29-летний мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в сквере Победы. Он был задержан на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под обязательство о явке. Известно, что ранее он был судим за грабеж.