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Житель Киришей прикурил сигарету от Вечного огня

В Киришском районе Ленобласти задержали безработного местного жителя за надругательство над местом воинского захоронения.

29-летний мужчина прикурил сигарету от Вечного огня в сквере Победы. Он был задержан на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под обязательство о явке. Известно, что ранее он был судим за грабеж.