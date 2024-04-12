40 человек пострадали от укусов клещей в Нижегородской области с начала сезона. Случаи зафиксированы в 13 муниципальных образованиях, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.
Удачная охота у кровопийц была в Ардатовском, Балахнинском, Варнавинском, Ветлужском, Воскресенском, Городецком, Дальнеконстантиновском, Павловском, Починковском, Уренском районах, а также в Выксе, Семёнове, Шахунье, Дзержинске и Приокском районе Нижнего Новгорода.
— Чаще всего люди цепляли клещей на огородах, придомовых участках, реже — в парках и скверах, — рассказали в Роспотребнадзоре.
Лабораторно исследовано 15 клещей, четыре из которых оказались заразными. Два клеща из Приокского района оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом, еще один — анаплазмой. Один клещ из Дзержинска оказался носителем эрлихиоза. Все пострадавшие получили экстренную иммунопрофилактику.
Специалисты отмечают, что в этом году число покусанных клещами нижегородцев в 3,3 раза меньше, чем в прошлом — в 2023 году их количество к этому времени перевалило за 130.