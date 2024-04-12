Огнеборцы потушили крупный пожар в автосервисе Екатеринбурга

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в дальнейшем открытое горение распространилось на площадь в 600 «квадратов». В 11 часов 22 минуты огнеборцы сумели его ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал.