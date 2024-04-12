Огнеборцы потушили крупный пожар в автосервисе Екатеринбурга

Прибывшие на место пожарные установили, что горит здание автосервиса. Сообщалось, что площадь пожара составляет 400 квадратных метров.
Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в дальнейшем открытое горение распространилось на площадь в 600 «квадратов». В 11 часов 22 минуты огнеборцы сумели его ликвидировать. В результате инцидента никто не пострадал.
Борьбу с огнем вели 16 человек на шести единицах спецтехники. Причину возгорания в автосервисе теперь предстоит установить пожарным дознавателям.