Появилось видео ДТП с тремя погибшими в Краснодарском крае

На размещенных кадрах видно, как автомобиль марки «ВАЗ-2110», выезжая с прилегающей территории на федеральную трассу «Кавказ», сталкивается с «Ауди», двигавшейся по федеральной дороге со значительной скоростью.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в результате столкновения погибли три человека, а двое получили ранения, среди которых находился 10-летний ребенок. Причины и обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются компетентными органами.