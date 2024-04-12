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Появилось видео ДТП с тремя погибшими в Краснодарском крае

В Кавказском районе Краснодарского края 11 апреля произошло страшное ДТП с тремя погибшими и двумя пострадавшими.

Источник: Кропоткин ТВ | МТРК КРОПОТКИН — Telegram

Видео с моментом аварии зафиксировано камерой видеонаблюдения. Запись опубликована в социальных сетях.

На размещенных кадрах видно, как автомобиль марки «ВАЗ-2110», выезжая с прилегающей территории на федеральную трассу «Кавказ», сталкивается с «Ауди», двигавшейся по федеральной дороге со значительной скоростью.

Ранее «Новая Кубань» сообщала, что в результате столкновения погибли три человека, а двое получили ранения, среди которых находился 10-летний ребенок. Причины и обстоятельства происшествия на данный момент устанавливаются компетентными органами.