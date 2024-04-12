Нижегородца задержали за повреждение чужих автомобилей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
Свидетелем и одним из пострадавших от происходившего 6 апреля на улице Архангельской акта вандализма стал инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД Управления МВД России по Нижнему Новгороду, старший лейтенант полиции Рамиль Абдуллин.
Полицейский собирался на службу, когда услышал сигнализацию своего автомобиля, припаркованного во дворе. Выйдя на улицу, он обнаружил в транспортном средстве неизвестного гражданина. Мужчина оторвал ручку автомобильной двери и проник в салон.
Обнаружив, что два соседних автомобиля также повреждены, старший лейтенант полиции принял решение о задержании правонарушителя и до приезда следственно-оперативной группы удерживал злоумышленника.
Задержанным оказался 37-летний неработающий местный житель. Пояснить мотивы своих действий он не смог.
Сейчас полицейские проводят проверку, оценивается причиненный злоумышленником ущерб.
Ранее сообщалось, что неизвестный уже более двух лет расстреливает машины в Нижнем Новгороде.