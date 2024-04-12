Нижегородца задержали за повреждение чужих автомобилей

Полицейский собирался на службу, когда услышал сигнализацию своего автомобиля, припаркованного во дворе. Выйдя на улицу, он обнаружил в транспортном средстве неизвестного гражданина. Мужчина оторвал ручку автомобильной двери и проник в салон.