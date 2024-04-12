Девочка на самокате попала под колеса автомобиля в Минске

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Девочка, проезжавшая по пешеходному переходу на одной из столичных улиц, оказалась под колесами легкового автомобиля, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Происшествие имело место вечером в четверг, 11 апреля. Около 19:06 автомобиль BMW, за рулем которого находился 30-летний водитель, ехал на пересечении улицы Ольшевского и 6-го Путепроводного переулка.
10-летняя девочка, передвигавшаяся на самокате, пыталась пересечь дорогу на красный свет. В результате несовершеннолетняя попала под колеса автомобиля.
Ребенок получил повреждения и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.
Представители Госавтоинспекции напомнили о том, что пересекать проезжую часть необходимо только на зеленый сигнал светофора, заранее убедившись в отсутствии угрозы, посмотрев по сторонам.