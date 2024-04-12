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Девочка на самокате попала под колеса автомобиля в Минске

Несовершеннолетняя попыталась пересечь проезжую часть по пешеходному переходу, но двигалась на красный свет.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 12 апр — Sputnik. Девочка, проезжавшая по пешеходному переходу на одной из столичных улиц, оказалась под колесами легкового автомобиля, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Происшествие имело место вечером в четверг, 11 апреля. Около 19:06 автомобиль BMW, за рулем которого находился 30-летний водитель, ехал на пересечении улицы Ольшевского и 6-го Путепроводного переулка.

10-летняя девочка, передвигавшаяся на самокате, пыталась пересечь дорогу на красный свет. В результате несовершеннолетняя попала под колеса автомобиля.

Ребенок получил повреждения и был доставлен в больницу для дальнейшего обследования.

Представители Госавтоинспекции напомнили о том, что пересекать проезжую часть необходимо только на зеленый сигнал светофора, заранее убедившись в отсутствии угрозы, посмотрев по сторонам.