Особый противопожарный режим ввели еще в девяти районах Хабаровского края

В Хабаровском крае еще в девяти районах ввели особый противопожарный режим, сообщает местное правительство. В регионе установилась теплая и сухая погода, от чего пожарная обстановка ухудшилась. Подробнее — в материале «Комсомольской правде» — Хабаровск.
Теперь такой режим действует в Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Ванинском, Верхнебуреинском, Комсомольском, Нанайском, имени Полины Осипенко, Советско-Гаванском, Солнечном районах. Раньше его ввели в Хабаровске, Бикинском, Вяземском, Хабаровском районах и районе имени Лазо. Теперь он распространяется на 14 территорий.
Во время действия такого режима нельзя выжигать сухую траву, мусор и проводить пожароопасные работы. Запрещено жечь костры, жарить шашлык.
— За сутки системой космического мониторинга было выявлено 77 горящих участков, из них 56 — это сухая растительность. Пожарные в разных районах края 39 раз привлекались для тушения палов, ими ликвидировано более 28 километров возгораний, — рассказал начальник одела пожарной безопасности краевого комитета по гражданской защите Александр Влазнев.
За нарушение правил нужно будет заплатить штраф: до 20 тысяч рублей для граждан, до 60 тысяч для должностных лиц и до 800 тысяч — для юридических.