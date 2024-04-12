Спрятали трупы в пакеты и замотали скотчем: убитых собак нашли волонтеры в Хабаровском крае

Несколько дней назад Хабаровск потрясли жесткие кадры, сделанные волонтерами в Березовке. Недалеко от приюта «Добрый пес» нашли замотанные в пакеты и плотно перевязанные скотчем трупы убитых собак. Животные погибли жуткой смертью — у одной была разбита голова, а у второй изо рта выливалась неопределенного цвета жидкость. Самое странное в этой ситуации то, что трупы были выброшены в импровизированную помойку, куда до этого сваливали фекалии большого количества собак, вероятно, постояльцев приюта. При каких обстоятельствах нашли собак, почему тела лежали именно там, и кто решил пакетами и скотчем скрыть следы преступления — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
ВЫШЛИ НА ТРУПЫ СЛУЧАЙНО
10 апреля волонтеры приехали в приют «Добрый пес», чтобы проведать собак, покормить. То, что они увидели на месте — повергло их в ступор. На территории приюта были обнаружены две мертвые собаки. От чего они скончались — пока доподлинно неизвестно. Однако, по словам Марии, зоозащитницы и волонтера в Хабаровске, работник обмолвился, что собаки не отошли от наркоза, то есть от вещества, с помощью которого их усыпляли на время и отлавливали, чтобы привезти в приют. Позднее, уже к вечеру, эту версию никто не озвучивал, и сообщалось, что собаки умерли якобы то ли от энтерита, то ли от нематодоза.
— После того, как нашли этих собак, группа добровольцев пошла осматривать территорию вокруг приюта, и недалеко были найдены еще два трупа. Тела были замотаны в пакеты и перевязаны скотчем, а когда разрезали полиэтилен — поняли, что дело не чисто, одна собака была с разбитой головой, а у второй сочилась странная желтая вязкая жидкость, — рассказывает «КП» — Хабаровск" Мария, волонтер.
Первое тело обнаружили запакованным, волонтеры тут же бросились разматывать скотч, и оказалось, что животное все в крови.
— Самое странное в этом, что труп одной из собак нашли недалеко от приюта, но он лежал рядом с кучей собачьих экскрементов. По виду можно сделать вывод, что туда именно свалили фекалии из бака, потому что масс было слишком много. В таком количестве экскременты могли скопиться только в каком-нибудь приюте, другого объяснения нет, — рассказывает «КП» — Хабаровск" уже Наталья, волонтер из Ильинки.
Кроме того, волонтерам не дает покоя тот факт, что тела собак были еще не окоченевшими. Это значит, что с момента их смерти прошло не больше пяти-шести часов. Не затвердевшими были и трупы в приюте. Тело коченеет примерно через 24 часа, здесь же все указывало на то, что собаки в приюте и вне его умерли в одно и то же время.
ИЗ-ЗА ЧЕГО ОНИ УМЕРЛИ?
Вместе с волонтерами в приют тогда приехали общественные инспекторы, и вызвали туда же полицию. Правоохранители попытались поговорить с работником, но тот отказывался идти на контакт. Приехавшие позже криминалисты зафиксировали случай, однако забрать тела из приюта не смогли. Трупы собак, найденных за забором, волонтеры забрали. Наталья собак похоронила.
История с приютом оказалась не менее странной, сейчас там новый хозяин. Он приехал в Хабаровск из Бурятии. «КП» — Хабаровск" разбирается в ситуации.