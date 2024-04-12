Спрятали трупы в пакеты и замотали скотчем: убитых собак нашли волонтеры в Хабаровском крае

10 апреля волонтеры приехали в приют «Добрый пес», чтобы проведать собак, покормить. То, что они увидели на месте — повергло их в ступор. На территории приюта были обнаружены две мертвые собаки. От чего они скончались — пока доподлинно неизвестно. Однако, по словам Марии, зоозащитницы и волонтера в Хабаровске, работник обмолвился, что собаки не отошли от наркоза, то есть от вещества, с помощью которого их усыпляли на время и отлавливали, чтобы привезти в приют. Позднее, уже к вечеру, эту версию никто не озвучивал, и сообщалось, что собаки умерли якобы то ли от энтерита, то ли от нематодоза.