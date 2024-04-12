Правоохранители нашли очередную подпольную алкофабрику

В ходе оперативного мероприятия, проведенного Самаркандским районным отделением управления Генпрокуратуры, установлено, что руководитель одной из компаний без каких-либо документов реализовал 82 вида алкогольной продукции на 169 миллионов сумов..
Также в Кашкадарьинской области Косонский райотдел управления Гепрокуратуры обнаружил у ранее трижды судимого жителя махалли «Янгиабад» подпольный цех по производству алкоголя. В качестве вещдоков изъяты поддельные акцизные марки, тысяча этикеток «Русская водка», пустая стеклянная тара, 30 литров спирта и другие предметы правонарушения.
В обоих случаях возбуждены уголовные дела по статьям 176 (изготовление, сбыт поддельных денег, акцизных марок или ценных бумаг) и 186−1 (незаконный оборот этилового спирта, алкогольной и табачной продукции) УК. Идет следствие.
Напомним, ранее в двух регионах Узбекистана также выявили подпольные цеха по производству алкоголя.