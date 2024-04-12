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Прокурор запросил для убийцы девушки в Железногорске 23 года колонии

Сегодня в Красноярском краевом суде прокурора обозначила позицию относительно наказания для фигуранта резонансного уголовного дела об изнасиловании и убийстве 16-летней жительницы Железногорска.

Источник: AP 2023

По мнению прокурора, подсудимый представляет исключительную опасность для общества, а ряд преступлений, инкриминируемых фигуранту, представитель надзорного ведомства назвал жестокими, из ряда вон выходящими.

В июле 2022 года курсант одного из учебных заведений Железногорска напал на берегу озера на 19-летнюю девушку, совершил несколько краж, а в конце месяца изнасиловал и убил 16-летнюю местную жительницу, которая накануне ушла с подругами на День города и пропала.

Подозреваемого искали несколько месяцев. Полиция объявила награду в миллион рублей за помощь в раскрытии преступлений. Криминалисты провели более двух тысяч экспертиз; на причастность к убийству проверили 10 тысяч мужчин. Очередное исследование показало, что ДНК молодого человека совпадает с биологическим материалом, взятым на месте убийства. Курсанта повязали во время лекций в престижном учреждении образования.

На судебных слушаниях, которые проходят в закрытом режиме, сторона учла смягчающие, отягчающие обстоятельства и другие факторы. Прокурор запросил для подсудимого 23 года лишения свободы в колонии строгого режима.

В последнем слове бывший курсант принес извинения потерпевшим. Оглашение приговора намечено на 18 апреля.