Прокурор запросил для убийцы девушки в Железногорске 23 года колонии

По мнению прокурора, подсудимый представляет исключительную опасность для общества, а ряд преступлений, инкриминируемых фигуранту, представитель надзорного ведомства назвал жестокими, из ряда вон выходящими.
В июле 2022 года курсант одного из учебных заведений Железногорска напал на берегу озера на 19-летнюю девушку, совершил несколько краж, а в конце месяца изнасиловал и убил 16-летнюю местную жительницу, которая накануне ушла с подругами на День города и пропала.
На судебных слушаниях, которые проходят в закрытом режиме, сторона учла смягчающие, отягчающие обстоятельства и другие факторы. Прокурор запросил для подсудимого 23 года лишения свободы в колонии строгого режима.
В последнем слове бывший курсант принес извинения потерпевшим. Оглашение приговора намечено на 18 апреля.