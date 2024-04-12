Прокурор запросил для убийцы девушки в Железногорске 23 года колонии

По мнению прокурора, подсудимый представляет исключительную опасность для общества, а ряд преступлений, инкриминируемых фигуранту, представитель надзорного ведомства назвал жестокими, из ряда вон выходящими.

В июле 2022 года курсант одного из учебных заведений Железногорска напал на берегу озера на 19-летнюю девушку, совершил несколько краж, а в конце месяца изнасиловал и убил 16-летнюю местную жительницу, которая накануне ушла с подругами на День города и пропала.

Подозреваемого искали несколько месяцев. Полиция объявила награду в миллион рублей за помощь в раскрытии преступлений. Криминалисты провели более двух тысяч экспертиз; на причастность к убийству проверили 10 тысяч мужчин. Очередное исследование показало, что ДНК молодого человека совпадает с биологическим материалом, взятым на месте убийства. Курсанта повязали во время лекций в престижном учреждении образования.