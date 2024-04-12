В Воронеже отменили опасность атаки БПЛА

Ранее в 9.02 региональное ведомство сообщало об опасности атаки беспилотников.
«РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Отбой опасности атаки беспилотников объявлен в Воронеже, сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.
Ранее в 9.02 региональное ведомство сообщало об опасности атаки беспилотников.
«РСЧС (Воронежская область): Внимание! Отбой опасности атаки беспилотных воздушных судов», — говорится в сообщении.