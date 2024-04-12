В Керчи задержали курьера телефонных мошенников

В результате, сотрудники УМВД России в Керчи задержали подозреваемого — 19-летнего жителя Севастополя. Молодой человек получил сообщение через мессенджер от неизвестного с предложением подработать курьером. Забрав деньги у жительницы Керчи, курьер перевел большую часть через банкомат мошеннику, а себе оставил 1% в качестве вознаграждения.