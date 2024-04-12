В Керчи задержали курьера телефонных мошенников

В Керчи 62-летняя местная жительница пострадала от телефонных мошенников. Женщина отдала курьеру 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале МВД Крыма.
Злоумышленник, выдав себя за сотрудника правоохранительных органов, во время телефонного звонка убедил женщину передать 500 тысяч курьеру для помощи ее дочери. Мошенник сообщил, что девушка якобы попадала в ДТП.
В результате, сотрудники УМВД России в Керчи задержали подозреваемого — 19-летнего жителя Севастополя. Молодой человек получил сообщение через мессенджер от неизвестного с предложением подработать курьером. Забрав деньги у жительницы Керчи, курьер перевел большую часть через банкомат мошеннику, а себе оставил 1% в качестве вознаграждения.
Теперь жителю Севастополя грозит до 6 лет лишения свободы и штраф в размере до 80 тысяч рублей.