«Пригласил милицию в свой дом, где пахло брагой». Самогонщик попался с поличным в Мозыре

Житель Мозыря вызвал милицию на соседку, но сам стал фигурантом дела о незаконном самогоноварении. Подробности сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Так, 40-летний житель Мозыря на днях вызвал милицию на соседку. Прибывших правоохранителей заявитель пригласил в свой дом. Однако милиционеры, услышав характерный запах самогонной браги, провели обыск.
Подозрения подтвердились, дома у мужчина нашли 300 литров браги и самогонный аппарат. Мужчина заявил, что весь этот объем браги он заготовил для личного употребления.
Теперь мозырянину грозит административная ответственности и штраф от 5 до 30 базовых величин (от 200 до 1200 белорусских рублей в апреле 2024-го) с конфискацией полуфабрикатов и самого аппарата.