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«Пригласил милицию в свой дом, где пахло брагой». Самогонщик попался с поличным в Мозыре

В Мозыре самогонщик вызвал милицию на соседку, но попался сам по запаху браги.

Житель Мозыря вызвал милицию на соседку, но сам стал фигурантом дела о незаконном самогоноварении. Подробности сообщил телеграм-канал «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.

Так, 40-летний житель Мозыря на днях вызвал милицию на соседку. Прибывших правоохранителей заявитель пригласил в свой дом. Однако милиционеры, услышав характерный запах самогонной браги, провели обыск.

Подозрения подтвердились, дома у мужчина нашли 300 литров браги и самогонный аппарат. Мужчина заявил, что весь этот объем браги он заготовил для личного употребления.

Теперь мозырянину грозит административная ответственности и штраф от 5 до 30 базовых величин (от 200 до 1200 белорусских рублей в апреле 2024-го) с конфискацией полуфабрикатов и самого аппарата.