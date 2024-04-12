Один из уничтоженных в Новошахтинске дронов сбили из стрелкового оружия

Ранее губернатор региона Василий Голубев написал в своем Telegram-канале, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Новошахтинске, пострадавших и повреждений объектов нет. Опасность атаки дронами продлилась один час. В 03.10 в Новошахтинске был объявлен отбой атаки БПЛА.