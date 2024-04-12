Дарем
+12°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье экс-директор УК пойдет суд за рухнувший потолок в доме 1941 года постройки

Она не обеспечила должное содержание чердачных перекрытий.

Источник: KrasnodarMedia.su

Во Владивостоке гендиректор управляющей компании «Влад-Дом» предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По предъявленному обвинению, с декабря 2019 года по август 2021 года генеральный директор управляющей компании не обеспечила проведение осмотров многоквартирного дома № 37 на Партизанском проспекте во Владивостоке, построенного в 1941 году. В результате не были выявлены дефекты и не организовано должное содержание чердачных перекрытий.

Это привело к частичному обрушению потолочного перекрытия в одной из квартир указанного дома в декабре 2022 года.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.