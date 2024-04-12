В Приморье экс-директор УК пойдет суд за рухнувший потолок в доме 1941 года постройки

По предъявленному обвинению, с декабря 2019 года по август 2021 года генеральный директор управляющей компании не обеспечила проведение осмотров многоквартирного дома № 37 на Партизанском проспекте во Владивостоке, построенного в 1941 году. В результате не были выявлены дефекты и не организовано должное содержание чердачных перекрытий.