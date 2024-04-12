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Пожилой жительнице Тулуна выплатят компенсацию после падения в магазине

Сначала суд обязал выплатить пенсионерке 15 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Тулунская межрайонная прокуратура помогла пенсионерке добиться справедливости после инцидента в магазине. Об этом сообщают в прокуратуре Иркутской области.

— Выяснилось, что местная жительница обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда после травмирования в магазине во время падения, — говорят в прокуратуре.

Суд обязал выплатить пенсионерке 15 тысяч рублей, но прокуратура не согласилась с этим решением, понимая, что сумму установили, не учитывая возраст пострадавшей. А ведь она относится к социально-незащищенной категории граждан, будучи в пенсионном возрасте.

Поэтому прокуратура обжаловала решение суда. Иркутский суд поддержал ведомство и увеличил сумму компенсации морального вреда с 15 до 30 тысяч рублей.

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