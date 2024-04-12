Пожилой жительнице Тулуна выплатят компенсацию после падения в магазине

Суд обязал выплатить пенсионерке 15 тысяч рублей, но прокуратура не согласилась с этим решением, понимая, что сумму установили, не учитывая возраст пострадавшей. А ведь она относится к социально-незащищенной категории граждан, будучи в пенсионном возрасте.