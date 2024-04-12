В ДНР пропал доброволец из США Рассел Бентли

ДОНЕЦК, 12 апреля. /ТАСС/. МВД Донецкой Народной Республики объявило в розыск известного в Донбассе добровольца из США Рассела Бентли. Ориентировка на него опубликована в Telegram-канале ведомства.
«Отделом полиции № 8 по обслуживанию территории Петровского района Донецка разыскивается Бентли Рассел Боннер, 1960 г. р., который 8 апреля 2024 года ушел в неизвестном направлении и до настоящего времени его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении.
Бентли приехал в Донбасс в 2014 году из США и вступил в ряды ополчения взяв позывной Техас. Принимал участие в ключевых сражениях в ходе конфликта.