МЧС сообщило о восстановлении поврежденной дамбы в Орске

В Оренбурге уровень воды за ночь вырос до 1120 см, подтоплены еще 361 дом и 900 приусадебных участков. Замглавы города говорил, что пик паводка в городе ожидается сегодня, 12 апреля. В нескольких районах из-за подъема воды ожидаются кратковременные отключения электричества. В Курганской области река Тобол поднялась до 399 см, МЧС ожидает подтопления 62 населенных пунктов.