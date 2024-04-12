МЧС сообщило о восстановлении поврежденной дамбы в Орске

Как сообщает пресс-служба ведомства, глава МЧС Александр Куренков и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров лично проверили работы по восстановлению защитной дамбы и осмотрели сооружение.
«В городе выполнен ряд инженерных мероприятий для скорейшего освобождения от воды подтопленных территорий. Продолжается откачка воды с помощью мотопомп и спецтехники», — сообщает МЧС. Спасатели используют насосно-рукавный комплекс «Шквал», который способен откачивать 350 литров воды в секунду.
Ранее МЧС сообщало, что в Орске за последние сутки вода ушла из 791 здания. Подтопленными остаются 5 182 дома. Уровень реки Урал в районе Орска снизился на 30 см и составил 798 см.
В Оренбурге уровень воды за ночь вырос до 1120 см, подтоплены еще 361 дом и 900 приусадебных участков. Замглавы города говорил, что пик паводка в городе ожидается сегодня, 12 апреля. В нескольких районах из-за подъема воды ожидаются кратковременные отключения электричества. В Курганской области река Тобол поднялась до 399 см, МЧС ожидает подтопления 62 населенных пунктов.